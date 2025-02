El 'túnel' de André Carrillo a rival que casi termina en gol en contra de Corinthians - VIDEO

El atacante nacional no solo fue autor del 1-0 de Corinthians, sino también mostró buenas jugadas en gran parte del compromiso. La confianza del peruano creció conforme transcurría el tiempo, hasta que al minuto 56’ sorprendió con ‘túnel’ a un rival, el cual no sirvió de mucho pues la Universidad Central recuperó el balón y se fue al contragolpe peligroso que, para tranquilidad de la ‘Culebra’, no terminó en gol.