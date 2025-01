Real Madrid confirmó que alista denuncia contra el presidente de LaLiga

Real Madrid no se detiene y empezó a tomar cartas en el asunto contra el famoso acuerdo entre LaLiga y CVC. La entidad merengue anunció en comunicado oficial que denunciarán penalmente a los involucrados, incluidos el presidente Javier Tabas.

El comunicado es claro e indica que "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida en el día de hoy a las 11:00 h, ha acordado por unanimidad ejecutar acciones legales tanto civiles como penales contra el presidente de LaLiga, don Javier Tebas Medrano, contra don Javier de Jaime Guijarro responsable del Fondo CVC y contra el propio Fondo CVC Capital Partners SICAV-FIS".

Pero claramente no solo el Real Madrid denunciará este acuerdo, sino que Barcelona también analiza hacerlo. Se espera que en las próximas horas saque un nuevo comunicado reafirmando su postura: No está de acuerdo con este proyecto y no piensa hipotecar al club.