¡Una joyita! Ernesto Salazar es denunciado por no cumplir con pensión de alimentos a su hija. Conoce la historia [FOTOS Y VIDEO]

Ernesto el 'Ruso' Salazar, el exjotita que alguna vez fue incluido dentro de las promesas del fútbol peruano por su participación en el Mundial Corea del Sur 2007, es denunciado por su expareja, Diane Sánchez Alva, quien lo acusa de no cumplir con su responsabilidad económica con su hija de 9 años. A pesar de haber estado preso en Piedras Gordas, por incumplimiento de pagos. Conoce la historia que reveló la joven, y un video que muestra la actitud soberbia del exseleccionado.

¿Cómo empezó la relación?

Empezamos el 2004, él jugaba en la reserva de Alianza Lima. Pasamos tiempo juntos y nos hicimos novios. Salí embarazada, y nos fuimos a vivir juntos. Pero me di cuenta quién era. Descubrí las infidelidades, que fueron muchas, justo cuando estaba más vulnerable por el embarazo.

¿Se llegaron a casar?

Si. Él recibió una propuesta de Brujas en Bélgica, y su representante le recomendó que nos casemos y que mi hija nazca allá, pero Alianza pidió más dinero y todo se cayó. Yo me casé sin ánimos porque le había descubierto tantas cosas.

¿En algún momento te golpeó?

Cuando le descubrí otro engaño, lo empujé y me tiró un puñete en el ojo. Las venas se me rompieron y no pude salir varios días.

¿Cómo te enterabas de las infidelidades?

Fueron varias veces, mensajes, llamadas en la madrigada. Pero una de las que recuerdo fue cuando me comuniqué con su DT ‘Tito’ Chumpitaz y me dijo que no había sido convocado para el partido que supuestamente había ido en provincia. Además, cuando estaba en concentración con la selección, tenía sólo dos horas para vernos, nos encontramos en un supermercado, y al día siguiente estuvo con otra mujer en el mismo lugar. Siempre me enteraba de todo.

¿Cómo fue que rompen la relación de padres?

Cuando nos separamos cumplió los dos primeros meses, él me iba a dar $250 mensuales. Pero no llegó a cumplir, compró un andador, y se desentendió. Ya ni siquiera llamaba. Eventualmente me daba 50 soles, pero era por mucha insistencia.

¿Cómo le va en su carrera deportiva?

Siempre se ha jactado que le pagan más porque jugó un Mundial, pero no apoya ni moral, ni económicamente. Dice que le deben en sus equipo, que no cumplen y que no sabe hacer nada más.

¿Cómo fue que llegó a la cárcel?

Cansada le hice la demanda después de 4 años. No tenía dinero para seguir el proceso, y luego de 3 años salió la orden de captura, la deuda en total por todo el tiempo que no dio ascendió los 27 mil soles. Por eso fue a Piedras Gordas, a pesar que yo ya había firmado para que no vaya a prisión.

Entonces ¿cómo influyes en su salida?

Mi intención no era enviarlo a la cárcel, pero la orden ya estaba en el Juzgado, yo ya había firmado la conciliación diciendo que me pagó (cosa que nunca hizo), para que salga. Me daba pena que el papá de mi hija pase eso y luego repercuta en ella.

Después de todo ¿Nada cambió?

No. Le tengo que exigir que pague, que ya venció la cuota, que necesito. Ya no tiene miedo. Me dice que me va a hacer una contrademanda o si vuelve a la cárcel, se dará el gusto de sacarme la m… Pero no me da respuestas concretas. No se interesa ni por la salud de mi hija.