Sport Boys: ¿Joazinho Arroé vuelve a Europa? Esto dijo el 'rosado'

A pesar que Sport Boys pelea el descenso y ha tenido un año para el olvido después de su vuelta a la máxima categoría, hay jugadores que han tenido un rendimiento por encima de otros. Uno de ellos es Joazinho Arroé. El volante viene teniendo bueno partidos con la rosada.

¿Qué pasará con Joazinho Arroé para la próxima temporada? ¿Seguirá en Sport Boys? "Hoy por hoy pienso en Boys y quiero dejar al equipo en primera. Hay opciones afuera que estoy manejando con una persona y aquí también. Vamos a ver. No quiero decidir mal, deseo seguir con continuidad. Hay otros que deciden irse y no es bueno", comentó 'Joa' a ESPN.

Acto seguido, Joazinho Arroé habló del 'jugadón' que le hizo a Pablo Lavandeira. "La jugada con Lavandeira ya tenía pensado hacerla cuando veo como se da la jugada. En algunos momentos me da bronca no estar en la selección, pero sé que siempre hay que hacer mucho más y me siento más maduro", agregó el mediocampista de Sport Boys.