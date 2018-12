Técnico de FBC Melgar confirmó separación de Jean Pierre Fuentes [VIDEO]

El entrenador de Melgar, Hernán Torres, confirmó la noticia que informó Líbero en la edición impresa. Separó a Jean Pierre Fuentes y no jugará la semifinal con Alianza Lima este jueves 6 de diciembre en la UNSA de Arequipa.

Hernán Torres, no quiso dar detalles pero dio su versión de los hechos. "Jean Pierre Fuentes no está en la nómina para mañana contra Alianza y me parece que no es lo que están hablando. Yo autorizo para que ustedes (prensa) le hagan la preguntas a cualquiera del grupo de jugadores, del gerente que estaba allí, de los utileros, el cuerpo técnico, qué fue lo que dije, cómo hablé y como me dirigí", expresó.

Luego agregó. "El se disgustó por una situación que yo como técnico la manejo con códigos y con mis jugadores, no sé si se disgustó de lo que están hablando. Se disgustó por otra cosa y como tal lo menejo en mi interna. Eso fue todo lo que pasó. Ahora que diga que yo falte al respeto, no. Me extraña que salgan con esas impresiones, si fue él, ave María, yo pienso que somos jugadores mayores y profesionales y no niñitos no?, esperemos que sea así y que sean conjeturas que se hacen de pronto y las circunstancias".

Por el lado futbolístico, Nilson Loyola tampoco entrenó hoy y lo más probable es que no juegue la semifinal ante Alianza Lima. Sin embargo, el entrenador lo esperará hasta el final.

EL DATO

Hernán Torres concentró a 25 jugadores de Melgar para el duelo de este jueves ante Alianza Lima.