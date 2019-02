Pedro García tildó de 'ridículo' comunicado de Cristal y crítico manejo del caso Alexis Mendoza [VIDEO]

La salida del técnico Alexis Mendoza en Sporting Cristal generó una conmoción el martes y desde diferentes tribunas criticaron el accionar de la dirigencia celeste. Así, uno de estos fue el periodista Pedro García, quien cuestionó cómo en un mes había cambiado el encanto por el estratega en desencanto.



Durante la última edición del programa "Al Ángulo", Eloy García fue duro con el manejo de la directiva en cuanto al caso del colombiano Alexis Mendoza, llegando a tildar de "ridícula" el comunicado oficializando su salida.

"No entiendo como la certeza de hace un mes se convierte en un comunicado ridículo hablando de un contrato, de la falta de comunicación. ¿Crees que Cristal no va a poder conseguir la documentación en la FPF para poder hacer que su preparador dirija?", manifestó.



Tras ello, volvió a mostrarse reflexivo comparando la situación de cuando se eligió a Alexis Mendoza.



"Dime, como tema de fondo, ¿cómo es que el desencanto de hoy fue un encanto?", agregó García.



"¿Cómo es que después de un mes nadie sonríe y ese no era el hombre? No lo entiendo", sentenció el periodista.

Cabe recordar que Cristal alegó que la salida de Alexis Mendoza se debía a temas de documentación, haciendo un "mea culpa" y señalando que se tomarían su tiempo para elegir al nuevo entrenador de cara a la Liga 1 2019 y la Copa Libertadores 2019.