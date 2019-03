Claudio Vivas reconoció que puso su cargo a disposición tras reunión con Carlos Benavides

Como un baldazo de agua le cayó a Claudio Vivas la renuncia de Carlos Benavides a la presidente de Sporting Cristal. El entrenador, tras su regreso del congreso de entrenadores de la Conmebol, se reunió con el "Chino" y puso su cargo a disposición.

Claudio Vivas, contó en conferencia de prensa, cómo fue que decidió quedarse como entrenador de Sporting Cristal pese a su renuncia. "Vamos por parte, yo cuando fui invitado por Conmebol para el congreso de entrenadores de los que participamos de la Copa Libertadores, tuve la triste noticia de parte de él, obviamente me enteré por él, que había tomado esa decisión (renunciar). Yo le dije, bueno, particularmente, mañana, por ayer, me presento a entrenar, trabajo en forma normal y por la tarde me gustaría verte personalmente", contó.

Luego, prosiguió; "Eso sucedió el día de ayer, yo hablé con él (Benavides), le puse mi decisión, mi renuncia porque bueno, fui contratado por Sporting Cristal pero, bajo la presidencia de él y él me pidió que esto tenía que seguir adelante. Que lo que había decidido él era una cuestión personal, que acá lo importante es el club y yo lo considero de esa manera, pero mi nobleza obliga, que decir en ese momento, que lo sentí mucho, que Sporting Cristal sin el "Chino" Benavides no va ser lo mismo, tiene un recorrido de 20 años, como jugador, como gerente", dijo.

Posteriormente agregó. "La realidad es que yo voy a continuar como entrenador, primero por el club y segundo por un pedido especial de él, que tenemos que llevar adelante este proyecto con Alfonso (García Miro) y con Nelson Reyes que son las cabezas más importante de este proyecto deportivo. Siento pena, dolor y una sensación de vacío que poco a poco vamos a ir superándolo".

Por el lado deportivo, Vivas reveló que Titi tuvo un golpe hoy durante los entrenamientos. "Cristian Ortiz se recuperó bien desde el día martes, hoy en el táctico tuvo una nueva contusión. Creemos que no tendrá problemas y puede estar en la lista de 18 jugadores del sábado. El equipo está con la expectativa de hacer un gran partido y de defender la punta", refiriéndose a Cantolao, rival del fin de semana.

EL DATO

Sporting Cristal es campeón de la temporada 2018 tras ganarle en las finales a Alianza Lima.