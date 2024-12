Jefferson Farfán no jugaría lo que resta del año, asegura médico

Jefferson Farfán no jugaría la Fase 2 de la Liga 1 y el sueño que tenían muchos hinchas de Alianza Lima de ver a su ídolo enfrentar a Universitario de Deportes , no sería posible.

"Mira yo soy trasparente y honesto, no tengo porqué engañar al Perú y decir que Jefferson Farfán va a jugar la segunda fase de la Liga 1. Eso es falso, totalmente falso. El Perú tiene que saber la verdad. Medicamente, un jugador con ese tipo de lesión para volver ‘al verde’, tiene que operarse", dijo para Trome.

Asimismo, el traumatólogo no cree que el tratamiento que está llevando Jefferson Farfán le vaya a funcionar, pues es necesario que se opere para que regresé a jugar.

"Al no operarse ¿Qué terapia le vas a hacer? ¿Si el injerto se desprendió, cómo va a solucionar esa lesión condral? La terapia es solo para fortalecer la musculatura", añadió.

"Lastimosamente el médico de Alianza Lima, con pena lo digo, debe ser más trasparente y decir la verdad. Con qué fines no lo hace, no lo sé. Pero el pueblo blanquiazul merece saber la verdad y no le pueden vender esa ilusión", indicó.