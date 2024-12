Jossmery Toledo se pronunció sobre su encuentro con Farfán y Carrillo: “Nada que ver”

Tras un par de horas de espera, Jossmery Toledo contestó de forma burda a la interrogante. “No, nada que ver, no puedo aclarar más”, indicó la concursante del reality de Gisela Valcárcel, Reinas del Show.

Previamente, la exsuboficial de la Policía afirmó a través de sus redes sociales que sus seguidores no se deben "guiar de algunos titulares”, tras duras criticas de usuarias frente al escándalo mediático.

“No hagan caso a titulares que todavía salen en la noticia. Ustedes han visto, no hay nada de malo, hemos estado almorzando con unas amigas y listo, no hay más. Por favor, eviten estar comentando esas cosas cuando no supongan, cuando tengan una prueba, sí, háganlo”, compartió en Instagram.