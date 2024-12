Rodrigo González le responde a Magaly: "Se convirtió en lo que siempre criticó"

Mira la respuesta de 'Peluchín' a Magaly Medina - FOTO: Facebook

Ante ello, Rodrigo González usó su cuenta de Facebook para responderle a la popular 'Urraca' y dejarle un peculiar mensaje: "Siempre es así cuando alguien tiene una primicia, información o destape. Cuando no es su contenido, despotrica, lanza indirectas, le arde, minimiza, se pica. Después de ver sus inconsecuencias y lo que ahora proyecta, ventilando sus amores y desamores, ufanándose y presumiendo huachaferías (es decir, se convirtió en mucho de lo que siempre criticó). Es mejor no tomar en cuenta las opiniones de quien no aceptarías consejos", disparó.