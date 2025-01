Alianza Lima: ¿Qué fue de la vida de Mauricio Affonso tras dejar La Victoria?

Llegó a mediados del 2018 para reemplazar a Gabriel Leyes, quien si bien había anotado dos goles que le valieron a los íntimos salir campeones en 2017, su rendimiento no había convencido y se resolvió el contrato por mutuo acuerdo.

Lamentablemente, una lesión no le permitió jugar la primera final ante Sporting Cristal y en la segunda no llegó pleno. El cierre de año no fue el mejor para el 'charrúa'.