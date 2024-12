Marco Huamán y las ofertas que maneja para dejar Alianza Lima

Aunque tuvo un año más que aceptable en Alianza Lima , la búsqueda de oportunidades lo puede hacer buscar otras prioridades. Marco Huamán tiene contrato vigente en Matute, pero intentará conocer si se encuentra en los planes del club o si no buscará ser prestado para el 2025.

El lateral aliancista llegó en el 2024 y jugó 22 partidos. Aunque no se afianzó como titular indiscutible tuvo partidos importantes, por ello busca tener una mayor cuota de continuidad en la próxima temporada analizando algunas opciones de salida.

El ex Sport Huancayo maneja opciones de ADT y los tres equipos del Cusco para poder jugar en el 2025. Por el momento trabajará enfocado en ser parte del equipo, pero no se descarta una opción de salida a préstamo para no dejar de sumar continuidad.