Técnico de LDU Quito reveló que no puso a sus refuerzos ante Alianza Lima: "No podíamos..."

Paolo Guerrero y Hernán Barcos fueron homenajeados en Ecuador.

Uno de los temas que generó interés fue la ausencia de los nuevos refuerzos en el partido. Sánchez explicó que esta decisión se debió a un nuevo reglamento que prohíbe la participación de jugadores que no estén definitivamente inscritos, ya que esto podría acarrear sanciones para el club. "No podíamos usar a los refuerzos porque hay un reglamento nuevo que dice que si no están definitivamente inscritos podemos tener sanciones. Por eso no nos arriesgamos e hicimos las cosas como corresponde", aclaró el técnico.