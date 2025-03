Mauricio Larriera, ex DT de Alianza, se confiesa tras perder final ante la 'U': "Traicioné"

"Cuando los dirigentes se meten a hablar mucho de fútbol me hace ruido, porque la parte política, más en los equipos grandes, es bien compleja. Por ejemplo, Nacho Ruglio en Peñarol jamás me dijo que tenía que jugar tal. En Nacional, el presidente Ricardo Alarcón llegaba y le decía a Gerardo Pelusso que los encargados del fútbol eran Gerardo y Daniel Enriquez, y eso delegaba, lo mejor es ser un buen director de orquesta", indicó.

"Uno tiene sus convicciones, y una sola vez quizás traicioné mis convicciones y eso me llevó a perder una final… Fue en la final de Alianza Lima con Universitario. Respeté mucho al club y pensé 'Larriera jugaría esta final de esta manera', pero me parecía que era una falta de respeto a la grandeza e historia de Alianza. Yo soy capaz de poner línea de cuatro un volante y todos delanteros, porque en ese momento capaz que lo ameritaba porque habíamos empatado 1 a 1 de visita, en un partido donde fuimos muy inferiores y empatamos de casualidad", fueron las firmes palabras de Mauricio Larriera.

Mauricio Larriera es noticia en el continente tras dura revelación.

"Uno se encuentra en la disyuntiva. Gustavo Roverano me dijo 'respetaste mucho al club', y capaz que sí. Hasta que en el entretiempo cambié todo y quizás fue tarde o no sé porque en definitiva me demostró que tampoco ese equipo podía ganar porque incluso nos hicieron otro gol que fue la hecatombe. Universitario era más equipo que nosotros, no teníamos jugadores, éramos un hospital", aseguró.