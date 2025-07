Sergio Peña sorprende al revelar por qué volvió a Alianza Lima: "Es difícil explicar..."

Sergio Peña es para muchos hinchas peruanos uno de los futbolistas nacionales más importantes de los últimos años en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, vivirá una nueva experiencia en su carrera tras firmar por Alianza Lima.

El volante estampó su firma por el club blanquiazul e ilusiona a toda la hinchada que espera conseguir el Torneo Clausura y pelear el título nacional. En ese contexto, el futbolista captó la atención de sus seguidores e hinchas al pronunciarse con un contundente mensaje por su regreso al Perú.

¿Qué dijo Sergio Peña tras regresar al Perú y fichar por Alianza Lima?

Sergio Peña es una de las figuras de la selección peruana | Foto: AFP

“Es difícil explicar lo feliz que me hace volver a donde siempre fui feliz, donde nací, crecí y di mis primeros pasos en mi carrera, cerca de mi gente, de las personas que amo. Siempre quise volver a casa después de lograr objetivos personales, para muchos puede ser una historia floja y para otros una gran historia la que construí hasta hoy”, escribió en su reciente publicación vía Instagram.

En esa línea, no dudó en explicar la importante razón por la que regresó al Perú y ponerse nuevamente la camiseta blanquiazul para luchar por los objetivos, tanto en el Torneo Clausura como la Copa Sudamericana.

“Lo que sí puedo garantizar es que volví porque amo al club de mis amores y porque decidí volver en un buen momento, mental y físico y porque también quiero dar lo mejor de mi en casa. Gracias a todos los que fueron parte de esta perfecta decisión y a todos los que me apoyan, a los que no me apoyan también porque son el empujón a nunca conformarme. Tengo claro de dónde vengo y a dónde voy y vine a seguir construyendo una hermosa historia”, agregó.

Sergio Peña: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Sergio Peña tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.