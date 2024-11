Argentina sigue dudando de Advíncula: "De lesionado en Boca a jugar con Perú"

En las últimas horas, Argentina ha puesto la mira en el lateral derecho de la Selección Peruana, Luis Advíncula. El popular 'Rayo' encendió las alarmas en el comando técnico de la Bicolor, ya que se lesionó en el Boca Juniors vs Racing por la Liga Profesional. No obstante, las evaluaciones indicaron que no era de gravedad, por lo que ha sido titular en estos compromisos de Eliminatorias.