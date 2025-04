Solano dio rotunda advertencia sobre regreso de Autuori a Sporting Cristal: "No sé cuánto..."

Bajo ese contexto, hace poco, el exfutbolista Nolberto solano fue consultado sobre el regreso del entrenador carioca a La Florida. Mediante una entrevista con Ovación, el 'Maestrito' no dudó en resaltar el trabajo de los dirigentes, debido a que el ex Cruzeiro posee una amplia experiencia a nivel internacional.

Paulo Autuori reemplazará en el cargo a Guillermo Farré en Sporting Cristal/Foto: X

"Hace tiempo que le he perdido el radar, porque terminó siendo gerente deportivo, entonces no sé si habrá estado dirigiendo últimamente, si lo han elegido es una estrategia, por la experiencia, por lo que ha ganado con Cristal, no sé cuánto pueda estar enterado del equipo, no sé cuánto pueda estar enterado de la liga peruana, él vino con un equipo en una Libertadores hace tres o cuatro años", sentenció Solano.