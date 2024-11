Universitario: Luis Urruti y el conmovedor mensaje a los hinchas tras su dura lesión

Luego de conocerse la lamentable noticia sobre Luis Urruti , el mismo jugador no dudó en enviar un mensaje en redes sociales para expresar su sentir a todos los hinchas 'merengues'. Dado el tiempo de baja que será para el plantel de Universitario de Deportes , el atacante 'charrúa' espera volver más fuerte que nunca en los meses que deberá tomar para su recuperación.

"Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito. Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo", escribió Luis Urruti.

Asimismo, no quiso ocultar su sentir hacia la hinchada 'crema', quienes han estado dando mensajes de ánimo al futbolista durante todos estas días que tuvo que ser examinado por el cuerpo médico.

"A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aun más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. ¡Gracias a todos! Y dale U", agregó.