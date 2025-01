¿Bryan Reyna firmará por Universitario? Bustos impacta con reveladora confesión: "No ocupa plaza"

En la antesala del partido entre Universitario vs Junior de Barranquilla por la Serie Colombia 2025 , Fabián Bustos dejó atónitos a los hinchas merengues ya que se pronunció sobre la posibilidad de que el futbolista de Belgrano , Bryan Reyna pueda ser una de las flamantes incorporaciones en Ate, muy aparte del fichaje extranjero que se espera pueda anunciarse en los próximos días.

Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano hasta la temporada 2026/Foto: X

"¿Está más complicado seguro, pero Bryan Reyna también se encuentra en ese perfil?", le preguntó el periodista César Vivar al DT campeón con la escuadra estudiantil. Sobre ello, el estratega respondió que si bien, es peruano y no ocupa plaza, lo cierto es que, por ahora, solamente puede declarar sobre los futbolistas que dispone en su plantel, descartando así que el jugador de Belgrano pueda ser uno de los eventuales fichajes para esta campaña.

"La verdad es que encaja y no ocupa plaza, pero no es zurdo, sin embargo, sí tiene ese regate y uno contra uno. Obviamente que lo conozco muy bien, pero no está acá", precisó.