¿Podrás descifrar el misterio en esta imagen? ¡Inténtalo!

Un nuevo desafío visual se ha vuelto tendencia en el ciberespacio y en las redes sociales, se trata de una ilustración de un perro que, a pesar de que a simple vista parece de lo más normal, esconde un gran misterio que no todos logran resolver. Por ello, en esta nota te traemos la imagen completa para que puedas analizarla.

A continuación, te mostraremos el dibujo de un can mirando de perfil. Sin embargo, la imagen esconde en sí algo más que un simple animal pero se encuentra bien camuflado, se trata de un hombre. Tu misión será dar con el paradero de la persona.

Si no logras resolverlo no te preocupes, debido a que líneas más abajo te brindaremos la respuesta para que no te quedes con la curiosidad y puedas seguir con tu vida. Asimismo, para aumentar la dificultad, te proponemos que acabes con el desafío en menos de 20 segundos.