Te contamos cual era el hogar del Chavo del 8 antes de llegar a la vecindad

De acuerdo a estos textos el Chavo nunca conoció a su padres, ya que lo abandonaron en una guardería, por lo que el terminó viviendo en un orfanato a cargo de una señora llamada Martina, quién no era muy amigable y maltrataba a los niños que vivian allí.

"La señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato. Pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas”, se lee en el diario.