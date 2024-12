Conoce el calendario del América, mira cuándo juega el Clásico Nacional

Jornada 1 Querétaro vs América /Jueves 22 de Julio / 21:00 hrs

Jornada 2 América vs Necaxa / Sábado 31 de Julio / 19:00 hrs

Jornada 3 América vs Puebla / Sábado 7 de Agosto / 19:00 hrs

Jornada 4 Atlas vs América / Domingo 15 de Agosto / 17:00 hrs

Jornada 5 FC Juárez vs América (Doble) / Miércoles 18 de Agosto / 21:00 Hora del centro y 20:00 Hora local

Jornada 6 América vs Tijuana / Domingo 22 de Agosto / 17:00 hrs

Jornada 7 León vs América / Sábado 28 de Agosto / 21:00 hrs

Jornada 8 América vs Mazatlán / Sábado 11 de Septiembre / 21:00 hrs

Jornada 9 Toluca vs América / Sábado 18 de Septiembre / 19:00 hrs

Jornada 10 América vs Chivas / Sábado 25 de Septiembre / 21:00 hrs

Jornada 11 Pachuca vs América (Doble) / Martes 28 de Septiembre / 21:00 hrs

Jornada 12 América vs Pumas / Sábado 2 de Octubre / 21:00 hrs

Jornada 13 Atlético de San Luis vs América / Sábado 16 de Octubre / 19:00 hrs

Jornada 14 América vs Santos (Doble) / Martes 19 de Octubre / 19:00 hrs

Jornada 15 América vs Tigres / Sábado 23 de Octubre / 19:00 hrs

Jornada 16 Cruz Azul vs América / Domingo 31 de Octubre / 17:00 hrs

Jornada 17 América vs Monterrey / Sábado 6 de Noviembre / 19:00 hrs