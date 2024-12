"Me da vergüenza", exactor de Marvel explota contra Black Widow de Scarlett Johansson

Black Widow es la nueva producción de Marvel Studios que está a solo días de que se estrene en los cines y a través de la plataforma de streaming, Disney Plus . Sin embargo, a pesar de que todavía no está disponible, varios cibernautas y famosos han dado su opinión sobre la cinta que narra la historia de Natasha Romanoff .

Según informó, The Independent, el famoso declaró que tras ver los adelantos de la película se ha convencido de que no es una buena producción y dijo que no le gustaría participar en un filme así, pues argumentó que le parece una “basura”.