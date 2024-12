Makhachev vs Moisés: revisa los resultados de UFC Vegas 31

UFC no regaló una jornada inolvidable. En la estelar Makhachev derrotó a Moisés en el duelo que se realizó en Los Ángeles, Nevada por la categoría de peso ligero.

Islam Makhachev vs. Thiago Moisés protagonizarán la gran pelea del sábado. Tras arribar a la UFC Vegas 31 con el respaldo de Khabib Nurmagomedov, el ruso pisará el octágono con el objetivo de alargar su racha: mantiene un récord de siete triunfos en fila. Su más reciente victoria se registró en marzo de 2021 ante el estadounidense Drew Dober.

Amanda Lemos no se guardó nada y a los 35 segundos del primer asalto mandó al país de los sueños a Montserrat Conejo.

Daniel Rodriguez no se queda atrás y en el primer asalto mandó al país de los sueños a Preston Parson.

Sin embargo, el rival del nacido en Sao Paulo parte como favorito en las apuestas. Y no es para menos, ya que Makhachev integra el top 10 del peso ligero y se convirtió en uno de los principales candidato al título de la UFC.

"Después de mi última pelea, pensé que (el UFC) me iba a dar un peleador entre los cinco primeros o los diez primeros, pero me dijeron que tendría que esperar hasta noviembre o tal vez hasta diciembre (…) Tengo que pelear cada tres o cuatro meses. Les dije, 'No importa quién, solo dame oponente'", comentó Islam Makhachev.