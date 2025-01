Google Maps: Detalles sobre el modo incógnito de la aplicación

El modo incógnito se encuentra disponible tanto para usuarios de Android como de iOS y activarlo no es algo complicado. El primer paso es dirigirse a la aplicación de Google Maps y hacer clic en nuestra foto de perfil, la cual se encuentra en la esquina superior derecha.

Recordemos que, la compañía de Google aseguró que la actividad de los usuarios se almacena de forma segura con un sistema de cifrado y no venden tu información personal.

Asimismo, este tipo de navegación se encuentra disponible para diferentes plataformas del gigante de internet y tienen como finalidad no registrar información que pueda ser sensible y evitar que otras apps la utilicen para otros fines.

Google Maps nos permite controlar nuestra privacidad cuando usamos la aplicación para ir a un sitio, ello solo se logra activando el modo incógnito para que los movimientos no queden registrados en la app.

Al momento de activar el modo incógnito podrás pausa en el historial de ubicaciones, no solo de la aplicación del mapa, sino también en todo el dispositivo. Esto evitará que quede registro de nuestros movimientos.

Es importante mencionar que, el micrófono del Asistente de Google no estará disponible, pero la función de "Ok Google" seguirá funcionando con normalidad, ya que no forma parte del modo de navegación de incógnito de Maps.