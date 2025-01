Gmail: conoce en qué teléfonos celulares dejará de funcionar la aplicación

Lamentamos informar que, Google anunció que diversas aplicaciones ya no serán compatibles con dispositivos considerados obsoletos por sus años de antigüedad. Ello porque algunas personas aún utilizan smartphones con sistemas operativos con más de 10 años de antigüedad, lo cual hace que sean completamente inseguros.

Es decir, el gigante de internet busca garantizar la seguridad de los usuarios con diversas actualizaciones y para ello lanzarán una actualización para que no puedan acceder a sus servicios a través de equipos obsoletos.

Según la información de 9to5Google, la empresa de Mounain View se encuentra enviado mensajes a aquellos dueños de smartphones antiguos que no podrán iniciar sesión en sus cuentas de YouTube y Gmail a partir del 27 de setiembre de 2021.

Para ser más exactos con la información mostrada a través de la imagen, los celulares que utilizan versiones de Android 2.3.7 o inferior ya no serán compatibles con dichos aplicativos y tampoco se sincronizarán los datos con la cuenta de Google .

Por otro lado, en el caso de que el sistema operativo de tu celular tenga la versión 2.3.7, la actualización de Google no te afectará. Además, la tecnología te va a sugerir actualizarlo al 3.0 u otra superior para que el smartphone sea más seguro al momento de utilizar Gmail , YouTube u otra aplicación de la compañía estadounidense.

Google notifica a sus usuarios que deben actualizar su sistema Android

Asimismo, Pollack especificó las consecuencias que sufrirán los usuarios que no actualicen su smartphone antes del 27 de setiembre o quienes no desean adquirir otro dispositivo.

Actualizar tu celular con un sistema operativo de Android no es muy complicado, solo debes ingresar a la aplicación de configuración de tu teléfono, dirigirte a la opción actualización del sistema y seleccionar sobre el botón actualizar, si es que te aparece. En caso no tengas la opción para actualizar, es que no tienes alguna pendiente y deberás esperar a que el sistema de tu smartphone te avise.