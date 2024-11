"Queremos dejar en alto el nombre de la Liga MX" afirma Juan Reynoso

"Es un partido distinto, me siento halagado, me siento muy motivado con estar aquí; queremos dejar en alto el nombre de la Liga MX, sabiendo que el equipo tiene gran calidad, pues debemos aprovechar todas esas circunstancias que tenemos en el fútbol mexicano. Así que yo creo que queremos las dos cosas, dar espectáculo, pero con toda la seriedad, y hay que intentar ganar", indicó.

"No se está jugando una eliminatoria, ni título oficial. Pienso que no es para tener muchos cuidados; sí traemos una carga de juegos, una fecha doble, pero es un sueño de los jugadores disputar ese partido y van a dar lo mejor de sí. De ahí en más, no creo que vamos cuidarnos mucho. Creo que darán lo mejor de sí porque, repito, para nosotros no es un partido fácil", añadió.