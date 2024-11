Profesor prohíbe decir 'compañere' durante sus clases

"No vayan a empezar ustedes como en el video que está circulando de que es 'compañere', alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben entender que son géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", comentó el docente.

"He recibido muchos comentarios de acoso y cosas feas, no me importa lo que digan o piensen de mi, pero hay compañeros de la comunidad LGBT+ que sí les afectó y eso no está chido", precisó Andra.