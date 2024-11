Mamá de Geraldine Bazán se niega a conocer al nuevo novio de su hija

La actriz Geraldine Bazán , protagonista de exitosas novelas, viene causando revuelo en México luego de que se conociera de su romance con el empresario Luis Murillo. Sin embargo, la madre de la artista no tomó nada bien la noticia.

"No, ni quiero que me lo presente", sostuvo la mamá de Geraldine Bazán, protagonista de novelas como "Buscando el paraíso" y "Corazón salvaje". La propia actriz ha mantenido su romance lejos de los medios.

Geraldine con su madre

Los reporteros le cuestionaron sobre si el empresario no le gusta como la pareja de su hija, instante en que Rosalba recalcó: “A mí no me debe de gustar, le debe de gustar a ella”.