Barcelata solicitó que se compre "educación" para Johana San Miguel en Guerreros 2021

El lunes 6 de septiembre se llevó a cabo la competencia entre los integrantes de Esto es guerra y Guerreros México . En uno de los desafíos, los presentadores peruanos Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, detuvieron el circuitos para presentar un reclamo, lo cual no cayó bien en Mauricio Barcelata que de inmediato respondió a la queja de los de EEG.

Pasa que, los actuales conductores del programa que se emite por América Televisión, expresaron su disconformidad con los participantes de Guerreros México, puesto que, señalaban que ellos no estaban lanzando el dado de una manera correcta para sumar puntos.

En ese sentido, los presentadores mexicanos no se quedaron atrás y defendieron su postura, donde comentaron, "Déjenme terminar un ratito, pero en México pueden haber dos controversias en todo el programa y si ustedes quieren utilizar la primera, bienvenidos", comentó en un inicio Mauricio Barcelata, seguidamente acotó, "Quédense con el juego, está bien y no hay problema, quédense con el juego".

Por su parte, Gian Piero Díaz, otro de los conductores peruanos, no se quedó callado y expresó su postura: "¿Cuál es el problema? Si nosotros usamos dos controversias en base a sus reglas, cuál es el tema y qué hacemos. No digan que 'les regalamos'".

Asimismo, Johanna San Miguel, no se quedó atrás y de igual manera defendió a su equipo, pero interrumpiendo Mauricio Barcelata. Esto no fue visto de buena manera por la voz en off de “Guerreros México”, Carlos Alberto, quien señaló, “Cómprenle un poco de educación a Johanna (San Miguel)”.