Latin Grammy 2021: Residente dedicó palabras emotivas a Ruben Blades

"Porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin poderes mágicos, que se desangra si les dispara; porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro", continuó el ex Calle 13.

"Gracias a ti, porque con mi déficit de atención nunca me sentí solo con tus personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que cree que Sebastián no estaba loco porque también tuve novias imaginarias. Y me tocaste el alma con tus 'Cuentas del alma', porque mi mamá todavía duerme frente a la televisión cuando se siente sola", señaló un emocionado cantante.

"Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste la puerta de tu casa para prestarme una habitación cuando no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera. Cuando todos se esconden ahí estabas tú, me diste lo que necesitaba: una guía, una dirección. Eres mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Ruben", señaló al borde de las lágrimas.