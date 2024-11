Spider-Man No Way Home rompe récord de 'Endgame' en preventa de entradas

Spider Man No Way Home , la película más esperada del año, está a una semana y días de estrenarse en la pantalla grande de muchas partes del mundo. El nuevo film de héroe arácnido tiene a grandes y chicos expectantes por lo que vaya a suceder, pues, después de tantos rumores, se confirmaría el esperado spiderverse.

Por otro lado, otro récord, un tanto no menor, es el de las visualizaciones de tráilers. En esa disputa, 'Edngame' alcanzó una cifra de 289 millones de vitas en 24 horas, mientras que la nueva película del Hombre Araña llegó a 355.5 millones de vistas en el mismo periodo de tiempo.

Nuevo póster de la película / Imagen: Sony Pictures

