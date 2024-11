Spider-Man: No way home: ¿se puede ver la película por internet?

En algunos países ya se estrenó "Spider-Man: No Way Home" y esto ha generado un sin fin de spoilers en redes sociales . Ante ello, los usuarios pretenden saber si existe la forma de ver la película de Marvel por internet. ¿Se puede ver? Acá te lo contamos.

Es preciso mencionar que Aunque Tom Holland ya confirmó que no aparecen sus dos predecesores en la cinta, sin embargo, los fanáticos esperan ser sorprendidos durante el film y cerrar con broche de oro la franquicia.

La película de Marvel solo estará disponible en los cines del mundo . Pese al deseo de los fanáticos por verla online, debido a que se quedaron sin entrada, esto aún no será posible.

"Spider-Man: No Way Home" tampoco llegará a Disney Plus debido a que la película está realizada por Sony y la compañía es quien mantiene los derechos de distribución del personaje. Dicha empresa decide dónde y cómo se pueden ver sus cintas fuera del cine.