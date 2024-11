Acertijo visual nivel PRO: encuentra los dos pies sin fresas en 10 segundos

Cada nuevo reto visual es un desafío a nuestra rapidez mental, nuestra capacidad de observación y razonamiento. La idea de este reto es aprovechar nuestros gustos por los deliciosos postres y ubicar en tan solo 10 segundos los pies que no lleven fresa.

Encuentra los dos pies sin fresas.

¿Pudiste dar con los dos pies que no tienen fresas en menos de 10 segundos? Si no lo lograste te tenemos una buena noticia, y es que unos párrafos más adelante podrás ver la solución.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con los pies de fresas resaltados para que veas dónde es que se escondían.