'Spider-Man: No Way Home': explicación de las dos escenas poscréditos

Spider Man No Way Home , la película más esperada del año, se estrenó hace unos días en las salas de cines de todas partes del mundo. Los fanáticos que habían esperado mucho tiempo para volver a ver al héroe arácnido han quedado más que satisfechos con la cinta.

No por nada la crítica especializada a dado buenos comentarios la película protagonizada por Tom Holland . A eso, también, le podemos sumar la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta.

Aunque hayan sido los fans los más entusiastas por asistir al cine a ver a Spider Man en acción. Son muchos los que no conocían la historia del héroe o es la primera vez que tienen contacto con uno. Por ello, antes las escenas poscréditos que salieron al final, hemos decidido explicar cada una para que no te pierdas ningún detalle.

Eddie, al escuchar esto, se queda sorprendido, pero antes de que pueda averiguar más es nuevamente enviado a su universo. Aunque, eso no es todo, parte del simbionte se queda en ese universo. Por ello, muchos piensas que es posible ver a Venom enfrentarse a Spider Man de Tom Holland .

El simbionte ve a Spider Man en la televisión. / Imagen: Sony

El segundo adelanto es el primer tráiler de la nueva cinta del doctor Stephen que llevará por nombre "Doctor Strange and the Multiverse of Madness". En ella se pudo ver al hechicero conversar con Wanda sobre el multiverso y los nuevos peligros que se avecinan.