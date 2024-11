Acertijo Visual PRO: ¿Ves las dos esferas ovaladas? tienes 10 segundos

Reto visual completo

¡El tiempo terminó! Resulta que el reto puede ser más difícil de resolver de lo esperado, por ello te damos una pista: una de las esferas que tiene que ubicar, se encuentra en la parte superior izquiera. ¿lo viste? Si no es así, no te preocupes que a continuación te dejamos la solución.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la ilustración con las esferas ovaladas dentro del círculo para que veas dónde es que se escondían. ¡Intenta otro reto!