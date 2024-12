Spider Man: Tom Holland confiesa que tuvo problemas para ir al baño

El actor confesó en una entrevista con Jeremy Lynch, que si hubo algo que lo mortificó durante las grabaciones y fue que no podía ir al baño mientras rodaban escenas de la pelicula, debido a su ajustado traje de 'hombre araña'.

"En la primera película, recuerdo que hicimos una secuencia en el Monumento a Washington y tuve que subir y bajar de él durante semanas. Y básicamente, no fui al baño durante unas 11 horas o algo así, y estaba desesperado. Cuando llevas el arnés bajo el traje -obviamente no puedes ponértelo por encima porque se ve, y como el traje es tan ajustado tienes que ceñir el arnés desde el principio-, ir al baño es una misión", manifestó Tom.

Asimismo, contó que su madre tuvo que intervenir para que tuviera descansos para ir al baño: "Recuerdo que llamé a mi madre y le dije: 'He tenido un día muy duro, necesito ir al baño. Llevo 11 horas sin ir al baño. Dos o tres días después, los productores me llevaron aparte y me dijeron: '¿Cómo están tus riñones?".