Spider Man 'No way home" en el top 5 de las películas más taquilleras de Marvel

Spiderman No Way Home no solo ha generado buenas críticas de la prensa y los elogios de los fans. La cinta del héroe arácnido también está rompiendo récords en taquilla a nivel mundial: es la quinta película de Marvel con mayor recaudación en su historia.

Si bien la cinta aún sigue en cartelera, los buenos números que ha obtenido la llevaron a colocarse en lo más alto. Es el segundo mejor estreno de la historia del cine después de Avengers Endgame y ya ha logrado pasar la cifra de los mil millones. Sony Pictures informó que 'Spiderman: No Way Home' ha recaudado ya 516,4 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, además de los 644,9 millones recaudados a nivel internacional.

Esto equivale a un asombroso total mundial de 1.160 millones de dólares hasta ahora. La cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya como Peter Parker y MJ es también la única película de la era de la pandemia que ha recaudado mil millones de dólares en todo el mundo.

Las películas más taquilleras de Marvel

Sabemos que del universo de Marvel, la mayoría de las películas han logrado recaudar miles de millones en taquilla, sin embargo, las más sobresalientes te las presentamos aquí: Avengers: Endgame $2,797,800,564 Avengers: Infinity War $2,048,359,754, The Avengers $1,518,812,988 The Avengers: Era de Ultron $1,405,403,694 Spiderman No Way Home: $1,106,403,320

