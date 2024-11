La vez que Tom Holland trató de hablar español y falló: "Sé un poquito"

Tom Holland , nuestro actual arácnido en Spider-Man: No Way Home , refirió hace un tiempo que del idioma español solo sabe lo básico. En medio de unas entrevistas que lo habrían puesto a prueba, el actor solo recibió bromas sobre su lado bilingüe.

Tras el rotundo éxito de Spider-Man: No Way Home, el nombre de Tom Holland no paró de crecer, al igual que su relación amorosa con Zendaya, pero sí algo no domina por completo es el idioma español.