Spider-Man: No Way Home: Tom Holland y Zendaya hablan sobre Tobey y Andrew en la película

Spider-Man: No Way Home aún lidera la taquilla mundial y probablemente sea la película del arácnido más esperada de las últimas décadas. Ante ello, Tom Holland y Zendaya tampoco se dejaron nada, y dieron su apreciación sobre la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garlfied en la reciente cinta.

Como se sabe, la gran sorpresa de Spider-Man: No Way Home fue las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man, un tema que no ha parado de hablarse entre el fandom de Marvel Studios en redes sociales.