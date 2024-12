Tinder para conseguir citas es sin dudas el tópico favorito para miles de solteros y aquellos que buscan 'aventuras por internet'. Sin embargo, ello no evita que personas configuren sus perfiles para impresionar posibles 'matches' , entre ellos el caso de un perfil con una foto de Jordan Henderson.

Los likes en Tinder , así mismo los trucos para conseguir citas son temas interesantes para las personas que deseen conseguir parejas , no obstante, la app de citas siempre promueve usar fotos reales, ya que así ahorramos malentendidos cuando lleguemos a 'la cita'.

Usuario usa foto de Jordan Henderson en Tinder y sus mensajes se vuelven virales / Foto: Tinder

"¿Por qué estás usando la foto de Jordan Henderson?", pregunta el 'match' del perfil llamado Dan, y este responde: "Yo soy Jordan Henderson", avivando el misterio sobre que el centrocampista en el Liverpool F. C. usa Tinder para conseguir citas.

No obstante, la conversación se va a lo absurdo cuando la mujer responde: "Jordan está literalmente jugando para Liverpool F. C. ahora". Entonces, el perfil falso acota: "Sí, he salido de la cancha solo para hablarte, esto es muy bueno como para perdérselo", con lo que el chat quedó como situación en broma para ambos pretendientes.