Eduin Caz: grave accidente en el automóvil de vocalista del Grupo Firme

“Quiero decirles que una lujosísima camioneta, propiedad del líder, vocalista de Grupo Firme se volcó hace unas horas, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Las imágenes son realmente fuertes, rudas. Yo no quisiera alarmar, pero le estuve marcando al dueño del grupo, al de relaciones públicas y no tengo ninguna confirmación por parte de ellos. La policía no lo ha confirmado”, precisó Gustavo.