Acertijo virtual nivel PRO: encuentra la letra "C" en tiempo récord

El siguiente reto visual se encuentra en los más buscados en redes sociales debido a su nivel de dificultad, ya que solo el 5% de personas lograron resolverlo en el tiempo establecido. ¿Eres capaz de encontrar la letra 'C'?

El acertijos consiste en encontrar la letra 'C' entre las 'O' en solo 10 segundos. ¿Te parece algo sencillo? Debes observar cada detalle de la imagen porque todas las letras tienen un aspecto similar.

Foto: redes sociales

En caso de no encontrar la letra 'C' en el primer intento, te daremos una nueva oportunidad, pero solo tendrás 5 segundos para no reducir la dificultad del acertijo.