WhatsApp: ¿Qué significa 'yara' y por qué los jóvenes lo usan en sus conversaciones?

WhatsApp es una de las aplicaciones con más usuarios a nivel mundia l ya que permite comunicarnos con familiares, amigos, e inclusive para fines laborales. Es así, que es muy habitual que en la plataforma, los usuarios utilicen términos peculiares que no todos conocen. Es el caso de la conocido palabra ' Yara' . ¿Qué significa realmente?

Es muy probable que hayas leído esta palabra más de lo que escuchaste, ya que las personas suelen escribirlo en sus conversaciones entre amigos. Sin embargo, sabemos que hay otras que probablemente no sepan su significado pero les llama la atención.

Otro de los significados que tendría dicho término sería como asombro, por ejemplo: "Oh yara, eso no me lo imaginé".