¿Podrás encontrar el error? Solo el 5% de personas superaron este reto

¡Así es! Este desafío se basa en tan solo una imagen que si la ves solo de pasada, no lograrás observar nada extraño, sin embargo, todo recae en los detalles, si te fijas bien podrás darte cuenta que hay algo que no encaja perfectamente con la armonía de la ilustración.

Fuente: Difusión

¿Has podido revisar bien y dar con el paradero del error? Si tu respuesta es 'no', no te rindas, la idea es lo que sigas intentando hasta conseguir tu objetivo y poder ser de los pocos que lo encontró.

¿Lo has hallado rápidamente o has tardado? En caso de que te hayas rendido, la solución es que la madre está vertiendo leche en el vaso… pero no hay nada de leche en la jarra, entonces ¿qué está sirviendo? A decir verdad, no hay ningún líquido dentro de ella, así que los vasos no tendrían por qué contener algo.