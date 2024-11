¿Quién es más tonto? Tu respuesta te revelará detalles de tu personalidad

Test de personalidad: ¿Qué personaje te identifica? / Foto: Facebook

Opción 1° : Te siente superado frente a discusiones que no comprendes o te suponen un esfuerzo. Procuras pasar en perfil bajo y evitas cualquier tipo de discusión que te supongan problemas, lo que lleva a ganarte problemas y perderte oportunidades por la falta de iniciativa.

Opción 2°: Eres de los que actúan primero y luego piensas. Cuando te enfrentas a una situación no analizas bien, hasta sueles no reflexionar sobre tus acciones. No obstante, eres percibido como una persona fuerte y enérgica. Pero pocas personas te comprenden.