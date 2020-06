Nueva Zelanda, 25 días después, registra nuevos casos de la COVID-19

La pesadilla de nunca acabar. Nueva Zelanda le da una vez más la indeseable bienvenida al coronavirus luego de confirmarse nuevos casos de COVID-19. Como se recuerda, hace algunas semanas, mediante la voz de la primera ministra Jacinda Ardern, se confirmó que la nación oceánica se encontraba “libre de coronavirus” y que ya “estaban listos para volver”.

Luego de este anuncio se levantaron todas las restricciones que se habían empleado para evitar un contagio masivo de la COVID-19, pero todo parece indicar que fue un error. Este martes las propias autoridades sanitarias confirmaron que se han encontrado dos nuevos casos de coronavirus.

Es importante señalar que los dos neozelandeses infectados con coronavirus llegaron recientemente al país tras su paso por Reino Unido, tal y como lo informó un comunicado del Ministerio de Salud.

Tras la llegada de estas dos personas se informó que se evaluará a quienes estuvieron en contacto con ellas para hacerles un exhaustivo seguimiento con el fin de evitar que la enfermedad siga propagándose en Nueva Zelanda.

Como se sabe, en Nueva Zelanda las actividades económicas se están levantando; sin embargo, el ingreso a ellos solo está permitido para los residentes de cada país de origen.

"No somos inmunes a lo que pasa en el resto del mundo, pero a diferencia de otros países no solo hemos protegido la salud de los neozelandeses, sino que comenzamos con nuestra recuperación económica", comentó la primera ministra hace unas semanas tras confirmar que no había casos activos de coronavirus en el lejano país.

Nueva Zelanda y la vez que se declaró "país libre de coronavirus"