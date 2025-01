Ministro Cevallos no descarta cuarentena ante una posible tercera ola de la COVID-19

Las campañas de vacunación no se detienen en todo el Perú, sin embargo, la población no esta acudiendo a recibir sus vacunas y otros no regresan por su segunda dosis. Todo esto podría ocasionar una tercera ola del coronavirus lo que llevaría al Gobierno a evaluar nuevamente una cuarentena, así lo indicó el titular del MINSA, Hernando Cevallos.