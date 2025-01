Magaly dispara contra Eddie Fleischman por Andy Polo: "Siempre ha sido tibio"

Magaly Medina no se guardó nada y fue muy dura con los periodistas deportivos que no han dado ninguna opinión sobre el caso de Andy Polo.

"Para él, Andy Polo la está pasando mal. No su esposa, no sus hijos que no tienen qué comer, para Erick Osores no importa que esos niñitos duerman con su mamá en una cama improvisadas, en una casa como de acogidas por un familiar”, mencionó.