Stephanie Cayo sobre críticas a su pelicula de Netflix: "No represento a la mujer andina"

"Yo no represento a una mujer andina. Pero aquí nací. HQNVAE (‘Hasta que nos volvamos a encontrar’) no es una película que busca representar a la mujer andina. Es una historia romántica de dos chicos que se conocen en nuestro hermoso Perú y tienen un viaje inolvidable”, fue el mensaje que Stephanie Cayo en Twitter para detener la avalancha de críticas y burlas a la cinta de Netflix.

La actriz continuo su mensaje en dicha red social diciendo que se siente orgullosa de su trabajo en la película y seguirá adelante sin tener que hablar mal de los demás: "Les doy un consejo, yo no salí adelante hablando mal de los demás. Estaba muy ocupada trabajando en lo que me gusta (desde que tengo 9 años). Ya no tengo las trenzas ni los dientes grandes, pero soy la misma niña con sueños ‘imposibles’. Me siento muy orgullosa de esta película", recalcó la también modelo.